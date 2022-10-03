طرح البرومو الرسمي "حظك اليوم".. تعرف على شخصيات الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لـ"حظك اليوم" الإعلان الرسمي للفيلم والذي يكشف تفاصيل وشخصيات العمل المقرر طرحه يوم 12 أكتوبر في جميع دور العرض.

وفي أجواء من الكوميديا والإثارة والرومانسية، يستعرض الإعلان مواقف كوميدية لأبطال الفيلم مع مطاردات مثيرة بجانب أجواء رومانسية بين شخصيتي كريم قاسم وهدى المفتي في الفيلم، وينتهي الإعلان بأغنية يرقص عليها أبطال الفيلم.

يؤدي كريم قاسم دور عمر توفيق وهدى المفتي شخصية ليلى فهمي انفلونسر على انستجرام، وطه دسوقي دور ماندو الهاكر، كما يكشف الإعلان عن بقية أبطال الفيلم وهم: محمد مولى، بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.