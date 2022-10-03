من هو شوقي متى؟.. صاحب الدور الجريء في "قطة على نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سنوات من العطاء والإخلاص للفن، عاشها النجم اللبناني الكبير شوقي متى قبل أن يغادر عالمنا اليوم الاثنين، إثر مروره بأزمة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن يرحل عن عمر يناهز 74 عامًا.

من هو شوقي متى الذي حزن مشاهير لبنان على رحيله؟

- أحد صنّاع الفن في لبنان، عمل منتجا وممثلا ومخرجا.

- شارك في عدة أعمال فنية، سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

- عرفه الجمهور المصري في أكثر من عمل فني مصري، مثل: "الشياطين"، "ناجي العلي"، "قطة على نار".

- أعماله المصرية كان قاسم مشترك فيها النجم الكبير نور الشريف.

- قدم مع الفنان محمد عوض والفنان فريد شوقي فيلما بعنوان "الأستاذ أيوب".

- لعب في فيلم "قطة على نار" دور من أجرأ الأدوار في السينما المصرية والعربية آنذاك، إذ جسد شخصية عزت، الذي ينتحر بعدما يكتشف صديقه "أمين" أنه مثلي الجنس.

- تعاون أيضا مع الموسيقي والنجم الراحل عمر خورشيد، في أفلام: "جيتار الحب" بطولة صباح، و"الدنيا نغم" مع ناهد شريف.

- من أعماله السينمائية في لبنان: "الصفقة"، "القرار"، "الممر الأخير"، "لعبة النساء"، "عودة البطل".