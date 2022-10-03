شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير أولى مشاهد فيلم "التجربة المكسيكية" لـ عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الفنان عمرو عبد الجليل، تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد "التجربة المكسيكية"، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وتحت قيادة المخرج شادي علي.

وقال السيناريست محمود حمدان، إنه سيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم بين مصر والمكسيك، وتم بدء التصوير اليوم بأحد المناطق بالقاهرة.

يشار إلى أن فيلم "التجربة المكسيكية"، بطولة عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وإخراج شادي علي.

وعلى جانب أخر يظهر عمرو عبد الجيل خلال الفترة المقبلة بشخصية الفنان الراحل نجيب الريحانى والذى يجسدها في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي»، والذى لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949.



