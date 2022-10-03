شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تشارك فى مسلسل "العمدة" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فريدة سيف النصر، في بطولة مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر أن يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وبدأ المخرج محمد سامى تصوير أولى مشاهد المسلسل أمس الأحد في منطقة جاردن سيتى، وجمعت المشاهد الأولى محمد رمضان وعدد من الفنانين، حيث يستمر تصوير المسلسل في نفس اللوكيشن لمدة 3 أيام .

مسلسل "العمدة" يعد التعاون الثالث في الدراما التليفزيونية بين المخرج محمد سامى وبطل العمل محمد رمضان، حيث قدما سويًا مسلسلات الأسطورة والبرنس، وحققا سويًا نجاحًا كبيرًا، نظرًا للكيمياء التي تجمعهما على مدار أكثر من 6 سنوات .

مسلسل "العمدة" يعد التعاون الثاني بين محمد رمضان وفريدة سيف النصر، حيث قدما سوياً مسلسل "موسى" العام قبل الماضى، من إخراج محمد سامى، وشارك في بطولته كل من رياض الخولى، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال، وعدد من الفنانين.