شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى فى رسالة مؤثرة لوالدتها: عجزت من بعدك ومفيش حد بقيت أفرق معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ميار الببلاوى، رسالة مؤثرة لوالدتها عبرت خلالها على افتقادها لها، يحث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير يا أمى بجد كل لما بعيا قلبى بيوجعنى أكتر من أى وجع لأنى بفتكر كنتى بتعمليلى أيه وأنا تعبانة".

وتابعت ميار الببلاوى: "بعدك لا بقى فى حنية ولا حد أفرق معاه كلت ولا مكلتش أخدت الدوا ولا ما أخدتش صاحية ولا نايمة حرارتى عاليه ولا نزلت كحتى ناشفه ولا لا ياه يا ماما أنا عجزت اوى من بعدك شوية برد دمرونى نفسيًا وحسيت إحساس الله ما يحكمه على حد".

وأضافت ميار الببلاوى: "كنت بعمل أخطر وأكبر عمليات وأنا فى غربة ولا هنا بس نفسك ودعاكى كانوا بيقونى أنى مخوفكيش عليا ولا اقلقك وأرجعلك كويسة وواقفة على رجليا حبيبتى قصرك فى الجنة إن شاء الله قد حنيتك وطيبتك وتعبك علينا وحشتينى أووى".

وأختتمت حديثها قائلة: "بس دا ميمنعش أشكر كل اللى اتصلوا بيا وأهتموا يدعولى بمسج كتر خيركم وربنا ميحرمش أى حد من أمه ولو أمكوا عايشة استمتعوا بالنعمة الغالية أوى دى ولو ربنا اختارها الى جواره ربنا يصبركم واسفة للإطاله بس محتجالها أوى".



