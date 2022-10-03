شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطربات سبقن "أنغام" في تقديم برامج غنائية تحمل أسماءهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قناة dmc، لإطلاق أضخم برنامج غنائى يحمل اسم "أنغام"، التي تقدمه النجمة الكبيرة "أنغام" في تجربتها الأولى بتقديم البرامج، وهو برنامج غنائى تستضيف خلاله في كل حلقة أحد المطربين للحديث عن عالم الغناء والموسيقى، ويتخلل البرنامج تقديم بعض الأغنيات بعضها ينفرد بها الضيف والأخر تقوم النجمة أنغام بمشاركته الغناء، وهو البرنامج الذى يعرض أسبوعيًا كل يوم خميس وجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، وأنغام ليست المطربة الأولى التي تخوض تقديم برنامج غنائى يحمل نفس اسم مقدمته.

رولا سعد تقدم برنامج "رولا شو"

خاضت النجمة اللبنانية رولا سعد تجربة تقديم البرامج التليفزونية من خلال برنامج يحمل اسم "رولا شو" والذى عرض على شاشة الحياة عام 2011، وكان البرنامج فنى ترفيهى اجتماعى كوميدى، حيث استضافت عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل في مصر والوطن العربى.

أصالة تقدم برنامج "صولا"

خاضت النجمة اصالة نصرى، تجربة البرامج التليفزيونية من خلال برنامج "صولا" الذى تم تقديمه لمدة 3 مواسم،كان أخرهم في عام 2014، واستضافت خلال البرنامج عدد من النجوم البارزين في العديد من المجالات المختلفة سواء الفن أو الطرب أو مقدمى برامج، إلى جانب محاولة اكتشاف مجموعة من المواهب الجديدة لمشاركة النجوم في حلقاتهم.

شيرين عبد الوهاب تقدم برنامج "شيرى أستوديو"

خاضت النجمة شيرين عبد الوهاب تجربة تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامج يحمل اسم "شيرى ستوديو" والذى تم اذاعته على قناة Dmc عام 2017، واستضافت خلاله عدد من الفنانين والمطربين واجراء لقاءات تخص الفن والغناء والموسيقى وتخلل البرنامج تقديم فقرات غنائية تجمع شيرين بنجوم الغناء المستضافة.

أنوشكا تقدم برنامج "صالون أنوشكا"

خاضت النجمة أنوشكا تجربة تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامج يحمل اسم "صالون أنوشكا" عام 2017 والذى تم عرضه على قناة Dmc، وهو برنامج فني استضافت أنوشكا خلاله عدد من الفنانين متحدثين عن جوانب أخرى من حياتهم قد لا يعرفها الكثيرين ومشوارهم الفني وفي البرنامج مزيج من المرح والفقرات الغنائية والتمثيلية.

لطيفة تقدم برنامج "حكايات لطيفة"

خاضت النجمة لطيفة تجربة تقديم البرامج التيفزونية من خلال برنامج "حكايات لطيفة"، والذى عرض على قناة Dmc، عام 2019، وهو برنامج غنائي تقوم فكرته على استعادة ذكريات الزمن الجميل في الغناء، وذلك من خلال لقاءات فنية وحوارات تجريها لطيفة مع أشهر نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.