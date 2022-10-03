شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. فانون أصابتهم نار التنمر أبرزهم أحمد حلمى ورامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنمر ظاهرة عدوانية وسلوك عدوانى ينتشر في الصغر بشكل أكبر وخاصة بين الطلاب وبعضهم، ورغم أن التنمر يسبب ضررا كبيرا أحيانا تجاه بعض الأشخاص الذين يتعرضون له، ولكن بعض النجوم الذين تعرضوا له منذ الصغر أصبحوا نجوما يحتذى بهم ومن أشهر الموجودين فى الساحة الفنية، وروى بأنفسهم ما تعرضوا له في الصغر أو بعدما تقدم في العمر، ونرصد من خلال هذا التقرير وبمناسبة اليوم العالمى للتنمر أبرز هؤلاء الفنانون.

مدحت تيخا

انتقد الفنان مدحت تيخا، مؤخرًا حصره في الأدوار الكوميدية بسبب "وزنه الزائد" معتبره تنمر فنى حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "هو ليه معظم المخرجين حاليا شايفين أن الممثل التخين ميعملش غير كوميدي وبس، وإن أدواره محدودة، هو مفيش شرير تخين؟ مفيش تخين بيحب؟، أنا أهو حبيت واتحبيت واتجوزت"

وأضاف: "مفيش نصاب تخين؟ مفيش رجل أعمال تخين ؟، مفيش مدرس تخين؟ مفيش تخين في الجامعة للدرجادي الرفيعين أشرار، ده حتي في مصر معظم الشعب تخان وزي القمر والعسل".

بشرى

أعلنت الفنانة بشرى، تأييد تصريحات الفنان مدحت تيخا بشأن حصر الفنان ذو الوزن الزائد، في الأدوار الكوميدية فقط، دون الحصول على فرصة لتقديم أدوار أخرى وكشفت عن تعرضها لشيئ مشابه، قائلة: "عندك حق، دا نوع من التنمر المهني ربما يكون غير مقصود، بس متزعلش، أنا صغيرة مكنوش بيشغالوني عشان نحيفة، وأذكر إني قولت الكلام ده مع الناقد الكبير رحمه الله عصام بصيله".

أحمد حلمى

"اتقالى دمك تقيل"، "وودانك مطرطقة"، بهذه الكلمات كشف الفنان الكبير أحمد حلمى، تعرضه للتنمر فى فترة طفولته، ولكنه قرر أن يحول كل هذا الكلام لطاقة قوة وصلابة وأن يثبت لنفسه أولا أن هذا الحديث ليس له وجود وليس حقيقيا، وأن الشىء الوحيد الذى لم يستطع تغييره على حد قوله "ودانى لسه مطرطقة زى ماهى" ولكنه حولها لعلامة مميزة.

رامى جمال

تعرض المطرب المصري رامي جمال للتنمر من متابعة لحسابه على موقع إنستقرام، بعدما طالبته بالتوقف عن الغناء، والتفرغ لعلاج نفسه من مرض البهاق، وهو ما دفع عدد كبير من النجوم للتصدي للدفاع عنه، مؤكدين أن التنمر أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج الوقوف أمامها والقضاء عليها.

رجاء الجداوى

تعرضت الفنانة رجاء الجداوى لحملة سخرية على مواقع التواصل الإجتماعى بسبب احتفالها بعيد ميلادها الـ 80 بعدما نشرت صور الاحتفال عبر حسابها الشخصى، لترد عليهم بشكل راقى خلال فيديو قائلة، "80 سنة.. 90 سنة.. مش مهم، المهم نحب بعض لغاية ما نموت، مايبقاش في قلوبنا مكان لأي كراهية أو ضغينة".

الفنانة الاستعراضية دينا

تعرضت الفنانة دينا لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صور لها من أداء مناسك العمرة، وفوجئت بتعليقات سلبية حتى ان البعض اتهمها بأن ذهابها هناك كان لغرض الزواج، ما اضطرها لغلق التعليقات ونفى فكرة الزواج من خلال فيديو نشرته عبر الاسنتجرام.

آسر ياسين وزوجته

تعرض الفنان آسر ياسين لتعليقات ساخرة وجارح بسبب صورته مع زوجته، بأنها ليست على قدر كبير من الجمال، ولكنه لم يصمت على هذا التنمر ورد بنشر صورة اخرى لزوجته وعلق عليها قائلا، " أراها أجمل امرأة فى العالم، ويكفى وجودها بجانبى وما فعلته من أجلى فى حياتنا الزوجية".

ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادى الباجورى

تتعرض الفنانة ياسمين رئيس للانتقادات والتنمر بسبب اختياراها لأدوارها وأيضا قصات شعرها الغريبة والمختلفة، ولكن أكثر ما يتذكره الجميع هى صورتها بصحبة زوجها المخرج هادى الباجورى والتى ظهرت خلالها أكثر طولا منه ولكن السبب كان ارتداؤها الكعب العالى.

بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرضها للتنمر عندما كانت تقف على خشبة المسرح وشعرت بآلام فوقعت على المسرح وسمعت أحد الأشخاص من الجمهور الحاضر يصفها بأنها "بتشم" مما دمر نفسيتها، خاصة أنها تعرضت للتنمر من قبل ونظرة الناس لها عندما كانت مريضة بالغدة ووصل وزنها لـ45 كيلو، واضطرت لاستئصال الغدة ذلك الوقت.