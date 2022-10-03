شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تسجيلها منذ 5 سنوات.. تايلور سويفت تستعد لطرح أغنيتها مع دريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية تايلور سويفت قررت بالتعاون مع المغني دريك طرح أغنيتهما معًا والذى سجلاها عام 2017، حيث تشير الأغنية إلي الخصومات التي حدثت من قبل بينهم من جهة وبين كاني ويست وكيم كاردشيان في الماضي، وكان من المفترض أن تصدر هذا الأغنية في عام 2017 ولكن لم تخاطر المغنية حينها، ولكن الآن تايلور تشعل الأخبار بسبب رغبتها في تضمين تلك الأغنية من ضمن ألبومها القادم والذي يحمل عنوان Midnight وهذا وفقًا لتقرير نشر على موقع The Sun.

ويقول أحد الموسيقيين وفقًا لما لموقع The Sun أن تايلور ارادت تسجيل هذه الأغنية ونشرها ولكن للأسف لم ترى النور.. ولكنها تعلم جيدا أنها مع اطلاقها هذا العام فإن الجميع سيظن أنها تعيد الحديث مرة أخرى حول ما حدث بينها وبين كل من كيم كاردشيان وكايني ويست،وهذه الأغنية مباشرة جدا في كلماتها عكس الأغاني السابقة،مضيفا أن كلا من تايلور ودريك لم يفكر عندما أراد تسجيل هذه الأغنية حينها.

ويعود الخلاف بين تايلور وكانى إلى فبراير من عام 2016، عندما طرح كاني أغنيته Famous التي قال إنها السبب وراء شهرة تايلور، واصفاً إياها بكلمات بذيئة، وأعربت تايلور حينئذ أنها غير راضية عن الأغنية واستنكرت علنا ما ورد فى الأغنية بعد أيام من صدورها، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جرامي، مما دفع كاني للرد بأنه اتصل بتايلور وحصل على موافقتها على الأغنية قبل طرحها وهو الأمر الذى نفته سويفت تماماً،وهذا ما جعل كيم كاردشيان تنشر مكالمة مسجلة عبر صفحتها على تطبيق سناب شات تكشف محادثة هاتفية بين زوجها النجم كاني ويست والنجمة العالمية تايلور سويفت، يثبت موافقة الأخيرة على أغنية كانى ويست الجديدة Famous التي وصف فيها سويفت بكلمات بذيئة.

وسيطرح ألبوم تايلور سويفت في 21 من الشهر الجاري، ومن ضمن قائمة الأغاني، أغنيتى Midnight Rain ، Mastermind Question .