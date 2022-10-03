منة فضالي تُجري عملية جراحية بسبب "الباديكير"..والفنانة:"بشتغل وأنا تعبانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أجرت الفنانة منة فضالي، خلال الساعات الماضية، عملية جراحية في ساقها بسبب "الباديكير".

ونشرت منة، صورة لقدم ساقها بعد العملية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير".

وتابعت: "في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي".

واستكملت: "اللي عاوزه أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، احنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك".

وأضافت: "بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج اسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا".

يذكر أن مسلسل "الونش" بطولة محمد رجب، ميمي جمال، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

كما تشارك الفنانة منة فضالي أيضا في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد.