لبنان يبكي رحيل أحد نجومه البارزين.. أهل الفن ينعون شوقي متى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، اليوم الاثنين 3 أكتوبر، برحيل النجم والمنتج والمخرج الكبير شوقي متى، عن عمر يناهز 74 عامًا بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

باسم مغنية

وكتب الفنان اللبناني باسم مغنية عبر تويتر "جميل القلب أستاذي وداعاً".

وسام صباغ

ونعاه الممثل والمقدم البرامج اللبناني وسام صباغ، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف رحمة لروحك الطيبة الأستاذ الكبير والفنان القدير شوقي متى، تعازينا الحارة للعائلة الكريمة وللصديق كميل متى".

داليدا خليل

وعلقت الممثلة والمغنية داليدا خليل "وداعا للممثل القدير شوقي متى عزائي للعائلة الكريمة نفسك بالسما".

نيشان

وكتب الإعلامي اللبناني نيشان: "الممثل اللبناني شوقي متّى يرحل إلى دنيا الحَقّ.. البقاء لله. أحرّ التّعازي لأسرته".

جو رعد

وعلق المغني اللبناني ومصفف الشعر جو رعد "وداعا الفنان القدير شوقي متى.. انتقل إلى رحمة ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يصبر أهله وكل محبينه نسألكم الدعاء له".

نور غندور

وكتبت الممثلة اللبنانية نور غندور "إلى الروح الجميلة والمُحبة وداعًا".

كارلا بطرس

كما غردت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس "الكبار بروحو لمطرح أفضل بكير شوقي متى gentelman السينما اللبنانية تعازي الحارة".

ونعى القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبناني، الفنان الراحل عبر موقع تويتر، وكتب "أخذت القرار الصعب وعدت إلى كواليس الحياة عودة البطل من انتصاراته الباذخة. وتشهد الشاشتان والمسرح كم من رحلة نضال إبداعي كنت فيها تمضي من ضوء إلى ضوء وترفع اسمك في فضاء الثقافة الفنية إلى مَراقٍ عالية. شوقي متى، أيها البهي في كل ما مثلت وكتبت وأخرجت، مثلك لا يموت!".

كان الإعلامي اللبناني إيلي مرعب، كتب قبل يومين عبر تويتر: " النجم اللبناني القدير شوقي متى في المستشفى بحالة صحية حرجة وبحاجة ماسة إلى دعواتكم".

شوقي متى من أشهر نجوم الفن في لبنان، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائي بجوار نجوم عرب، بينها: جيتار الحب بطولة عمر خورشيد، صباح، جورجينا رزق، فيلم الأستاذ أيوب مع محمد عوض، قطة على نار بطولة نور الشريف وبوسي، الشياطين مع حسين فهمي ونور الشريف ونورا.