ياسمين صبري تخطف الأنظار بجلسة جديدة.. والجمهور:"كيم كارداشيان الغلابة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة في باريس، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت ياسمين، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "يا محلى أجواء الشتاء"، "شوفناكي ورا توبا"، "وردة يا عمري"، "اللي مشرفانا"، "إيه لبس كيم كارداشيان ده"، "إيه الحاجات الحلوة دي"، "كيم كارداشيان الغلابة".

وجمعت صدفة بين الفنانة ياسمين صبري، والممثلة التركية توبا بويوكستون، بعدما نشرت الأخيرة صورا لها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها "ياسمين".

وكانت "توبا" قد نشرت صورا لها من شوارع العاصمة الفرنسية باريس لحضورها أسبوع الموضة هناك، والذي ضم عدة نجوم من جميع أنحاء العالم، ومن بين الصور ظهرت الفنانة ياسمين صبري خلف "توبا" وهي تسير دون أن تلاحظ أن هناك من يلتقط الصور.

وظهرت "ياسمين" و "توبا" في أحد شوارع العاصمة الفرنسية، وكل منهن ترتدي فستان باللون "الفوشيا".

من ناحية أخرى، شارك عدد من النجوم والنجمات في أسبوع الموضة في باريس من بينهن: الممثلة الإيطالية مونيكا بيللوتشي، الفنانة مي عمر، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الإعلامية السعودية لوجين عمران، والفنانة اللبنانية إليسا.