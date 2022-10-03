دخل العناية المركزة بحالة حرجة.. وفاة الممثل اللبناني القدير شوقي متى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 3 أكتوبر المنتج والممثل اللبناني القدير شوقي متى، بعد يومين من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر يناهز 74 عامًا.

ونعى القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبناني، الفنان الراحل عبر موقع تويتر، وكتب "أخذت القرار الصعب وعدت إلى كواليس الحياة عودة البطل من انتصاراته الباذخة. وتشهد الشاشتان والمسرح كم من رحلة نضال إبداعي كنت فيها تمضي من ضوء إلى ضوء وترفع اسمك في فضاء الثقافة الفنية إلى مَراقٍ عالية. شوقي متى، أيها البهي في كل ما مثلت وكتبت وأخرجت، مثلك لا يموت!".

كان الإعلامي اللبناني إيلي مرعب، كتب قبل يومين عبر تويتر: " النجم اللبناني القدير شوقي متى في المستشفى بحالة صحية حرجة وبحاجة ماسة إلى دعواتكم".

شوقي متى من أشهر نجوم الفن في لبنان، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية بجوار نجوم عرب، بينها: جيتار الحب بطولة عمر خورشيد، صباح، جورجينا رزق، فيلم الأستاذ أيوب مع محمد عوض، قطة على نار بطولة نور الشريف وبوسي، الشياطين مع حسين فهمي ونور الشريف ونورا.