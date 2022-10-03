"الباب الأخضر" يُمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عرض فيلم "الباب الأخضر" ليُمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 للمهرجان والتي تبدأ فعالياتها يوم الأربعاء المقبل يوم 5 وتستمر فعالياتها حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

"الباب الأخضر" بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.