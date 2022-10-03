أدولف العسال ينافس بفيلم BEANIE في مهرجان CineKid

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك المخرج أدولف العسال، بفيلمه BEANIE، في المسابقة الرسمية لـ CineKid Festival، أحد أكبر المهرجانات المتخصصة في سينما الأطفال، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 15 لـ 30 أكتوبر، في أمستردام- هولندا.

الفيلم عُرض في مهرجان كان السينمائي كما نافس في مهرجان سيول الدولي لسينما الأطفال، ومن المقرر أن يتم إطلاقه قريبًا في دور العرض بدولتي كرواتيا وسلوفينيا، وبجانب فيلم BEANIE شارك أدولف العسال في مهرجانات سينمائية مختلفة بكوريا الجنوبية، حيث شارك بفيلمه سوّاح في مهرجان الفيلم العربي بـ بوسان، وبفيلم ذاكرة ممتلئة في مهرجان جيتشون الدولي للسينما والموسيقى، بجانب مشاركة فيلمه ذاكرة ممتلئة ضمن فعاليات مهرجان روتردام.

المخرج أدولف العسال يستعد لتصوير فيلمه HOOPED، وبدأ التعاقد مع الممثلين للمشاركة في العمل.