إيرادات الأحد.. "أشباح أوروبا" الأول و"كيرة والجن" يتفوق على "تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، وحققت أمس الأحد 2 أكتوبر إيرادات وصلت 397 ألفًا و128 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "أشباح أوروبا" بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 103 آلاف و805 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 89 ألفًا و452 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وفاز بالمركز الثالث فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 78 ألفا و623 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 72 ألفا و324 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 51 ألفًا و156 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السادس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 1768 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.