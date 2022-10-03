تذاكر تبدأ من 120 جنيها.. عروض Disney on Ice تعود إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد غياب 15 عاما تعود من جديد عروض Disney on ice، إلى مصر في شهر ديسمبر المُقبل، بصحبة شخصيات ديزني العالمية الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور المصري على مدار سنوات، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة.

ومن المقرر أن تستمر فترة العرض من 21 إلى 31 ديسمبر المقبل في ستاد القاهرة الدولي، وسوف تقدم Disney On Ice من خلالها باقة من أمتع العروض الترفيهية الاستثنائية مع مجموعة من نجوم ديزني المفضلين التي تمنح الجمهور المصري أجواء مفعمة بالحيوية والحماس.

أكد محمد عامر رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للفعاليات على سعي الشركة لجلب احدث العروض الفنية والترفيهية العالمية للجمهور المصري، مشددا على أن مصر تمثل مركزا مهما للثقافة والفنون، وتحرص جميع الجهات والهيئات الحكومية على تقديم الدعم وعمل التسهيلات اللازمة لتخرج هذه العروض في أبهى صورة، وبما يليق بمكانة مصر كواحدة من أهم المحطات الثقافية والترفيهية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوس ودونالد داك وغوفي في البحث عن ذكرياتهم المفضلة، حيث سيتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءا من هذا العرض المبهر، ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض. كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم من خلال شخصيات Frozen والتي ستتواجد لأول مرة في مصر، ووصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر.

من جانبه قال ستيفن ارم سترونج نائب رئيس شركة فيلد انترتينمنت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، إن جولة عروض ديزني أون آيس في الشرق الأوسط، لا يمكن أن تكتمل دون تقديم العرض في مصر، لتمثل مسك الختام لجولة ناجحة في الكويت والسعودية والإمارات، مشددا على أن مصر تمثل محطة عرض مهمة على خريطة الأعمال لديزني على الجليد والتي تجمع العائلات والمشاهدين من مختلف الأعمار، متوقعا أن تلقى العروض إقبالاً كبيرًا كونه من أهم العروض الترفيهية التي تقام في مصر هذا العام.

وتشمل أجندة العرض تقديم فقرة "عيش الحكاية" برفقة أميرات ديزني اللواتي سيعملن على إلهام ميكي وأصدقائه والأطفال حول العالم، من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم، وإتاحة فرصة المشاهدة أمام عدد كبير من المشاهدين، فإنه من المقرر أن تتوافر تذاكر العروض بأسعار تبدأ من 120 جنيها.

وترعى هيئة تنشيط السياحة هذا العرض الضخم في إطار استراتيجيتها، لتشجيع السياحة الداخلية وسياحة الفعاليات الترفيهية، لجذب أكبر عدد من المهتمين بحضور العروض العالمية من مصر والوطن العربي، وتأكيد ريادة مصر في استقبال وتنظيم العروض الفنية والثقافية وتنشيط الحركة السياحية في مصر.