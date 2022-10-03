أنغام عن هذا الشخص : “أنقى وأجمل وأطيب قلب في الدنيا”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة أنغام بعد ميلاد نجلها الأكبر “عمر” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لأنغام تجمعها بنجلها عمر ظهرت بها وهي تقف إلى جانبهوتحتضنه، وأرفقت الصورة بتعليق هنأته من خلاله بعيد ميلاده .

فكتبت أنغام: “كل سنة وانت نور عيني وروحي يا عمر يا أول فرحتي .. يا أنقي وأجمل وأطيب قلب في الدنيا .. ربنا يحفظك ياحبيب روحي ويسعدك ويحققلك كل أحلامك” .