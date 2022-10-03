بعد ظهوره بوزن زائد .. وكيلة أعمال جورج وسوف تحسم الجدل حول وضعه الصحي

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - تسببت صورة للفنان السوري جورج وسوف مع الفنان وديع الشيخ في حالة من الجدل والتساؤلات من جانب محبيه وجمهوره حول وضعه الصحي بعد ظهوره مؤخرا بوزن زائد .

حيث أشار البعض إلى أن جورج وسوف يعاني من مشكلة صحية وهي التي أدت إلى زيادة وزنه بشكل ملحوظ وتغير ملامح وجهه .

وحسمت مايا مطران وكيلة أعمال جورج وسوف هذا الجدل وطمأنت الجمهور على حالته الصحية عبر اتصال لجريدة النهار اللبنانية .

فأكدت مايا مطران على أن سلطان الطرب لا يعاني من أزمات صحية وهو بخير ويعيش حياته بشكل طبيعي، مقدمة الشكر لكل من سأل عنه .

وأضافت أن “وسوف” ينشغل حالياً بجدول حفلاته المزدحم للغاية والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة القادمة، فلديه 3 حفلات غنائية خلال شهر أكتوبر الجاري والتي سيتم تنظيمها ما بين قطر وأبو ظبي ومصر .