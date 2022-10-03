كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - تسببت صورة للفنان السوري جورج وسوف مع الفنان وديع الشيخ في حالة من الجدل والتساؤلات من جانب محبيه وجمهوره حول وضعه الصحي بعد ظهوره مؤخرا بوزن زائد .
حيث أشار البعض إلى أن جورج وسوف يعاني من مشكلة صحية وهي التي أدت إلى زيادة وزنه بشكل ملحوظ وتغير ملامح وجهه .
وحسمت مايا مطران وكيلة أعمال جورج وسوف هذا الجدل وطمأنت الجمهور على حالته الصحية عبر اتصال لجريدة النهار اللبنانية .
فأكدت مايا مطران على أن سلطان الطرب لا يعاني من أزمات صحية وهو بخير ويعيش حياته بشكل طبيعي، مقدمة الشكر لكل من سأل عنه .
وأضافت أن “وسوف” ينشغل حالياً بجدول حفلاته المزدحم للغاية والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة القادمة، فلديه 3 حفلات غنائية خلال شهر أكتوبر الجاري والتي سيتم تنظيمها ما بين قطر وأبو ظبي ومصر .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره بوزن زائد .. وكيلة أعمال جورج وسوف تحسم الجدل حول وضعه الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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