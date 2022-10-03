شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان الحاضر الغائب بـ التريلر الرسمي لـ Black Panther: Wakanda Forever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن الفيديو الترويجى الرسمي لـ Black Panther: Wakanda Forever، الذى يطرح بـ دور العرض يوم 11 نوفمبر المقبل، وظهر بالفيديو مجموعة من أبطال الفيلم الأصلى Black Panther، بـ جانب ظهور صور لـ بطل الفليم الراحل تشادويك بوسمان، وظهور بطل خارق جديد.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.



Black Panther: Wakanda Forever

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.