شكرا لقرائتكم خبر عن يعود لرئيس أمريكا الرابع.. ليزو تعزف على فلوت كريستالى عمره 200 عام وغضب شديد ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المغنية وكاتبة الأغانى الشهيرة ليزو، عناوين الصحف بعد العزف على مزمار كريستالى عمره 200 عام على خشبة المسرح، أعارتها لها مكتبة الكونجرس، وكان الفلوت فى يوم من الأيام ملكًا للرئيس الرابع للولايات المتحدة، جيمس ماديسون.

قدمت ليزو، الفلوت بشكل كلاسيكى قبل العزف عليه، قائلة: "هذا من أوائل القرن التاسع عشر، كانت هذه هدية لجيمس ماديسون من مصمم فلوت كريستالى فرنسى للاحتفال بولايته الثانية، وكان هناك حريق فى البيت الأبيض، والشيئان الوحيدان اللذان تم إنقاذهما هما صورة جورج واشنطن، وهذا الفلوت البلورى هنا"، وفقًا لفوربس.



ليزو تعزف على الفلوت

وتابعت: "أنا أول شخص يشغلها، لذا أنت على وشك سماع صوتها لأول مرة، شكرًا لمكتبة الكونجرس على الحفاظ على تاريخنا وجعل التاريخ رائعًا"، وواصلت "ليزو" عزف لحن مؤثر مع الفلوت، قبل أن تنهى الأداء وتعيد الفلوت إلى معالجها، ودون علمها، استدعت "ليزو" التى عزفت على الفلوت القديم حشدًا من الجمهور الغاضب الذين اعتبروها "دنست" الآلة المقدسة بجرأتها.

قالت جينا إليس، المحامية السابقة فى حملة دونالد ترامب، إن أداء ليزو كان "تدنيسًا، عن قصد، لتاريخ أمريكا"، ووصف مات والش، مؤثر يمينى، أداء ليزو بأنه "شكل من أشكال الانتقام العرقى"، فيما كتب المحلل الإستراتيجى جريج برايس على "تويتر": "قامت مكتبة الكونجرس بالفعل بإخراج فلوت عمره 200 عام كان ملكًا لجيمس ماديسون فقط حتى تتمكن ليزو من اللعب به، إنهم يحطون من تاريخنا ثم يصفونك بالعنصرية إذا كنت تقدره بالفعل ".

وقارن جيمس برادلى، الذى يترشح حاليًا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكى فى كاليفورنيا، أداء ليزو بأداء شخص ما "يتخلى عن العلم الأمريكى"، كما شارك بن شابيرو أيضًا فى تأطير أفعال ليزو على أنها استفزازية متعمدة، وألقى عليها باللوم فى الأساس على رد الفعل العنيف.