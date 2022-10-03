شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يتألق بحفل غنائى في شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم إدوارد وفرقتة الموسيقية "جيبسى" حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ، وقدم إدوارد باقة من أغانيه التى اشتهر بها مع بداية الفريق منها "ليل وليندا" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جميع الحضور، وكان بصحبة كل من الموزع احمد عادل ورحمه حسن ساكسفون ومحمد عصام باركشن وماركو جيتار.













وتعاقد مؤخرًا النجم إدوارد، على المشاركة فى بطولة مسلسل "حضرة العمدة" الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023 .

وبدأت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع نجوم وابطال العمل بالتزامن مع قرب انتهاء الكاتب إبراهيم عيسى، من السيناريو والحوار الخاص بالعمل الذى يناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع".

وفى سياق متصل يواصل حاليًا المخرج الكبير عادل أديب، معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، لبدء تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القليلة القادمة، عقب الانتهاء من إبرام التعاقدات مع باقى فريق العمل.

ويعد هذا التعاون الثاني بين إدوارد، ومجموعة فنون مصر وذلك بعدما حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا فى رمضان المنقضى بمسلسل "ملف سري" أمام النجم هاني سلامة، الذي تصدر الترند وتلقى العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا، وكان من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.