شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم المخرج السنغالي منصور سورا واد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الثانية عشرة المخرج السنغالي منصور سورا واد وهو من المخرجين الكبار في دولة السنغال وله أعمال سينمائية متميزة نال بها الكثير من الجوائز العالمية.

وصرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان قائلاً: سنكرم المخرج السنغالي منصور سورا واد ليمثل دولة السنغال لأفلامه الفنية القيمة والتي عرضت في مهرجان كان وبرلين وميلانو وقرطاج.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان قائلة: سيتم إقامة برنامج أفلام خاصة بمناسبة تكريم السنغال يحتوى افلام أبو السينما الأفريقية السنغالي "عثمان سيمبين"،وكذلك اول مخرجة في جنوب الصحراء "صافي فاي" وغيرها من الأفلام المهمة التي شكلت جزءا كبيرا من الهوية البصرية للسينما الأفريقية في النصف الثاني من القرن العشرين.

جدير بالذكر منصور سورا واد ، مولود في داكار ، ودرس في فرنسا بجامعة باريس ، وحصل على درجة الماجستير في التصوير السينمائي قبل أن يعود إلى السنغال ، حيث كان رئيسًا للأرشيف السمعي البصري بوزارة الثقافة من عام 1977 إلي عام 1985, وبدأ كمخرج في إنتاج أفلام قصيرة للتلفزيون أيضًا، وأفلام وثائقية وتقارير مختلفة لقناة TV5 الفرنسية، وفي عام 2001 ،أخرج أول عمل كامل له بعنوان "ثمن الغفران"، وهو مقتبس من رواية سنغالية شهيرة فازت بجائزة أفضل ظهور لأول مرة في مهرجان السينما الأفريقية الثاني عشر في ميلانو ، بالإضافة إلى جائزة التانيت بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2002 ، كما أخرج ثاني أعماله الطويلة " حريق المنصاري " عام 2009.