شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا فى معرض الرياض الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلاً موسيقيًا في السعودية ضمن حفلات معرض الرياض الدولى للكتاب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب والموسيقى بمختلف الأماكن.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبي الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.