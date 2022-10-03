بسنت شوقي تبهر المتابعين بأحدث ظهور لها.. والجمهور: بقت نُسخة من ياسمين صبري

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 05:45 مساءً - أثارت الفنانة بسنت شوقي، حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد ظهورها الأخير، حيث شبهها الكثير بالفنانة ياسمين صبري.

وقد أبدى العديد من المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (قالبه علي ياسمين صبري)، (ليه كلهم مصرين يبقوا ياسمين صبري و المشكلة بينتقدوها)، (ياسمين صبرى 2 خصوصًا اخر صوره)، (جورجينا الغلابة تاني).

إطلالة بسنت شوقي:

ظهرت بسنت شوقى في الصور بإطلالة جريئة ومثيرة صيفية مرتدية فستانا مكشوف الصدر والأكتاف باللون الأسود.

وظهرت الفنانة بسنت شوقى، فى هذه الصورة تقلد الفنانة ياسمين صبرى من خلال وضع المكياج وطريقة تصويرها.

بسنت شوقي بأحدث إطلالتها عبر إنستجرام

ونسقت بسنت مع هذه الإطلالة الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة جدا. كما اختارت بسنت ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

بسنت شوقي في كوبا

وخلال الأيام الماضية سافرت الفنانة بسنت شوقي إلى كوبا حيث أمضت بعض الوقت هناك لتستمتع بآخر أيام الإجازة.

وشاركت بسنت شوقي جمهورها بصور من رحلتها في كوبا وظهرت وهي تتنزه في شوارع “هافانا” عاصمة كوبا.

ورفعت بسنت شعار اللون الوردي في رحلتها، ارتدت فستانا “بينك” مكشوف حدد جسمها، ورفعت شعرها للأعلى مع نظارة شمسية.

والتقطت الفنانة الشابة مجموعة من الصور إلى جانب سيارة “كابورليه” موديل قديم وكانت باللون الوردي أيضًا.

بسنت شوقي ومحمد فراج

يُشار إلى أن بسنت شوقي احتفلت بزفافها على الفنان محمد فراج في مايو الماضي، وأقيم حفل الزفاف في سهل حشيش بالغردقة.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”.

ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة عام 2019، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

أخر أعمال بسنت شوقي

وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التيتربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.

مسلسل”دوبامين”، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل “دوبامين”، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، يشارك في بطولته كوكبة منالنجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراءرخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

يًذكر أن بسنت شوقي كانت قد قدمت مع محمد فراج المسلسل الإذاعي “كمال اصطناعي” وعرض في موسم رمضان 2022، وهو العمل الأول الذي جمعهما بعد زواجهما، من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي.

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