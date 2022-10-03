بنحافة مفرطة وملامح متعبة .. أيمن زيدان يثير قلق الجمهور في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 05:45 مساءً - أثار الفنان السوري أيمن زيدان قلق جمهوره ومتابعيه حول وضعه الصحي وذلك على خلفية ظهوره الأخير في صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حيث ظهر أيمن زيدان في الصور بنحافة زائدة وخسارة وزن عما اعتاد عليه الجمهور وملامح وجهه بدت متعبة .. وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة إلى متابعيه مما زاد من قلقهم .

فقال “زيدان”: “أصدقائي .. أنا لا أكتب كي أثير الحزن واليأس، بل كل ما أصبو اليه أن نعمل معاً من أجل أن نهزم ارتدادات الحرب كلٌ في فضائه” .

وأضاف: “وحين أصور قسوة التفاصيل التي نعيشها فإن كل ما أحلم به أن نتمسك بدروع منظومتنا الأخلاقية وألا نغوص في المستنقع الذي يحاصرنا ” .