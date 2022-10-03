شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز يعلق على عرض "الباب الأخضر" بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز عن سعادته بتمثيل فيلم "الباب الأخضر" مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة ما بين 5 حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل أسم النجم محمود حميدة.

وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مبسوط بعرض الفيلم فى مهرجان الاسكندرية السينمائى: متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، خصوصًا أنه بذل مجهود كبير فيه، ويعد خطوة مهمة فى مشواره الفنى.

فيلم الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.