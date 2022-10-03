شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق يوم الجمعة المقبلة تصوير أول مشاهد مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في الديكورات الأساسية للمسلسل، الذى يعد من أضخم إنتاجات الموسم الدرامى المقبل.

مسلسل "الحشاشين" يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين، سيتم الإعلان عنهم تباعًا، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية .

من هم الحشاشين

الحشاشون لا يتعاطون المخدرات، فطائفة الحشاشين ليست طائفةً من مدخنى أو متعاطى الحشيش كما يعتقد البعض، وقد ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفق جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور. إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

يشار إلى أنه يعرض لكريم عبد العزيز حاليًا أحدث مشاريعه السينمائية فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.