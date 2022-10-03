شكرا لقرائتكم خبر عن اللمة الحلوة.. صناع فيلم كيرة والجن فى معرض الرياض الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيناريست والروائى أحمد مراد، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورتين من مشاركته في معرض الرياض للكتاب، حيث نشر صورتين تجمعه بصناع فيلم "كيرة والجن"، ومعهم النجمة نيللى كريم، وضمت الصورتان كلاً من كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، وهند صبرى، وأحمد مراد ونيللى كريم.



صناع كيرة والجن مع نيللى كريم

حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 110 ألف جنيه في شباك تذاكر الإثنين الماضى، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، لتصل إجمالى إيراداته 115 مليون جنيه خلال 12 أسبوعًا عرض حيث انطلق عرض الفيلم يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.



مروان وكريم ونيللى ومراد وهند

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.