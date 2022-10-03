شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان وسوسن بدر ونسرين أمين ثلاثى أضواء الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع تيك توك يجمعها بالفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة نسرين أمين، وظهر الثلاثي في الفيديو يغنين أغنية (ألو ألو إحنا هنا) للفنانة شادية وفاتن حمامة.

وظهر الثلاثي خلال مقطع الفيديو بداخل سيارة وجسدن كلمات الأغنية بتعبيرات وجوههن .

وعلقت الفنانة لقاء سويدان على مقطع الفيديو قائلة: "ثلاثي أضواء الفن.. صباح الفل.. يوم إجازة بعد تعب التصوير".

يذكر أن الثلاثي كان قد تشارك في بطولة مسلسل (حرب الجبالي) عام 2022 والذي لم يتم عرضه بعد، كما تشارك الفنانتان سوسن بدر ولقاء سويدان في مسلسل البيت الكبير بأجزائه الثلاثة.

ومن المنتظر الانتهاء من تصوير مسلسل (حرب الجبالي) حتي يتم الإعلان عن موعد عرضه .

من المعروف أن لقاء سويدان فنانة مصرية بدأت مشوارها بالمشاركة في مسلسل (هو وهي) بطولة النجم الكبير أحمد زكي والنجمة الجميلة سعاد حسني، وكانت لقاء سويدان طفلة آنذاك، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال الفنية المشهورة منها: أوبرا عايدة، رائحة الورد، العطار والسبع بنات، يوميات زوج معاصر، خلف الله، القاصرات، ولاد ناس، أيام، عائلة الحاج نعمان.















