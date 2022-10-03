شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يحتفلون باليوم الوطنى العراقى: الله يحمى العراق وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم لبنان، على الاحتفال باليوم الوطني العراقى، عبر حساباتهم على تويتر، وغردت إليسا قائلة: "كل عام والعراق وأهله بألف خير وإن شاء الله الأيام والسنين الجاية تحمل الاستقرار والأمن والبحبوحة اللي بيستحقها الشعب الجبار والمحب".

وكتبت نوال الزغبى، قائلة: "عراق الحبيب الله يحميك"، وقال وائل كفورى: "كل سنة والعراق وشعبه بخير وسلام وازدهار اليوم الوطني العراقي"، كما قالت يارا: "الله يحمي العراق وشعبه بمناسبة اليوم الوطني العراقي".



إليسا



نوال الزغبى



وائل كفورى



يارا

وفى سياق آخر تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 12 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وتعد هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة " أنا وبس" الأيام الماضية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 250 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم