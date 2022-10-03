شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تحاول التغلب على أزماتها المالية بنزهة مع ابنتها بدون ميكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول أمبر هيرد بطلة فيلم أكوا مان، نسيان أزمتها الحالية في جمع مبلغ يصل إلى 8 ملايين دولار بهدف تغطية رسوم تدين بها إلى جوني ديب على خلفية نزاعهما القانوني الأخير، وحكم المحكمة له في الحصول على مبلغ بداعي تشهيرها ضده خلال الفترة الأخيرة بمقالات وأحاديث وصفته فيها بأنه كان يضربها واتهمته بتهم تم تفنيدها فيما بعد.



امبر هيرد

أمبر هيرد حاولت التغلب على تلك الأزمات من خلال نزهة مع ابنتها، مثلما ذكر تقرير موقع الديلي ميل من خلال عدة صور ظهرت فيها بدون ميكب، وهي تلعب طوال الوقت بصحبة الابنة.



امبر هيرد



امبر هيرد اثناء نزهتها مع ابنتها

وتواجه الممثلة الأمريكية أزمة قضائية تتعلق بدفع قيمة الأتعاب القانونية لفريق الدفاع، موقع FOX News قال إن أتعاب فريق الدفاع تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار. تقارير صحفية قالت، إن آمبر هيرد لديها بوليصة تأمين لملكية منزل مع شركة Travelers ووثيقة تأمين مع شركة New York Marine ومطلوب تغطية قيمة التعويض والأتعاب القانونية. شركة Travelers طالبت New York Marine بدفع نصف الأتعاب القانونية وخاصة أن الأخيرة أرسلت فريقا للدفاع عن "هيرد"، الشركة قالت أيضا إن هذا الفريق تم استبعاده ثم انسحب لاحقًا قبل المحاكمة قبل أن تستعين آمبر هيرد بمحامى جديد. إجمالى الأتعاب القانونية للدفاع عن "هيرد" فى قضية التشهير قد تصل إلى 15 مليون دولار. فيما يمكن أن تكون أغلى دعوى تشهير فى تاريخ الولايات المتحدة، المحكمة كانت قد منحت ديب 15 مليون دولار تعويضات ضد آمبر هيرد.