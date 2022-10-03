"أنا عجزت أوي وعملت أخطر عملية".. ميار الببلاوي توجه رسالة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "صباح الخير صباح الخير يا أمي، بجد كل لما بعيا قلبي بيوجعني أكتر من أي وجع لأني بفتكر كنتي بتعمليلي إيه وأنا تعبانة، بعدك لا بقى فيه حنية ولا حد أفرق معاه كلت ولا مكلتش أخدت الدوا ولا ما أخدتش صاحية ولا نايمة، حرارتي عالية ولا نزلت، كحتي ناشفة ولا لا".

وتابعت: " ياه يا ماما، أنا عجزت أوي أوي من بعدك، شوية برد ململوني ودمروني نفسيا، وحسيت إحساس الله مايحكمه على حد، كنت بعمل أخطر وأكبر عمليات وأنا في غربة ولا هنا، بس نفسك ودعاكي كانوا بيقوونى إني مخوفكيش عليا ولا أقلقك وأرجعلك كويسة وواقفة على رجليا".

وأضافت: "حبيبتى قصرك في الجنة إن شاء الله، قد حنيتك وطيبتك وتعبك علينا، وحشتيني أوي بس ده مايمنعش أشكر كل اللي اتصلوا بيا واهتموا يدعولي بمسج، كتر خيركم وربنا ميحرمش أي حد من أمه ولو أمكم عايشة استمتعوا بالنعمة الغالية أوي أوي دي، ولو ربنا اختارها إلى جواره ربنا يصبركم، وآسفه للإطاله بس محتجالها أوي".

يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي تعرضت لأزمة صحية، منذ عامين خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

وعقب خروجها من المستشفى بعد إنتهاء العملية، عادت إلى مصر وسجدت في أرض المطار من سعادتها بعودتها إلى بلدها، كما تعرضت مؤخرا لشائعات تفيد بوفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بنفيها، وفي يونيو من العام الماضي الماضي، أجرت ميار الببلاوي عملية جراحية لإزالة ورم في الرحم.