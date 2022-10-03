الراحل أسامة أنور عكاشة يمثل مصر بفيلم "الباب الأخضر" بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية لأفلام المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يمثل فيلم "الباب الأخضر" مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة ما بين 5 وحتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

"الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدى الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.