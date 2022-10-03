نوال الزغبي تحتفل باليوم الوطني العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، باليوم الوطني العراقي الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.

وكتبت "نوال" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، كل عام والشعب العراقي الحبيب بألف خير.. العيد الوطني العراقي".

من ناحية أخرى أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وقدمت نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل حضور وجمهور الحفل، ومن أبرز ما قدمت: "حفلة، مين حبيبي أنا، على دلعونا، الليالي رجعتلي تاني، كده باي، الناس العزاز" وغيرها.