خاص| حقيقة تنازل أرملة سعيد صالح عن بلاغها ضد فكري صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان فكري صادق، اعتذاره إلى المونتيرة هند سعيد صالح "ابنة الفنان الراحل"، عن التصريحات التي حملت إساءة إلى والدها، ما هو موقف الفنانة شيماء فرغلي "أرملة الفنان الراحل"، البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام ضد "فكري"؟،وماهب حقيقة تنازلها عنه؟

المحامي بالنقض أشرف ناجي الجندي "محامي أرملة الفنان سعيد صالح"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: "أولا الشاكي في البلاغ المقدم ضد فكري صادق هو أرملة المرحوم سعيد وليس هند ابنته، هي لم تقدم أي بلاغ ولم تشتكي من الأساس، وفكري ونجله مراد لم يعتذروا إلا لـ هند فقط ، وهذا شيء في غاية الغرابة منهم من الأساس".

وتابع: "وعليه لم يتم التنازل ولن يتم، حتى يقدموا اعتذارا رسميا إلى أرملة المرحوم سعيد صالح، عما بدر منهم في حقه فالألم والحزن كله من هذه الأقاويل المكذوبة، كان لأرملته التي كانت تعيش معه وتعرفه جيدا".

وأضاف: "الاعتذار لابنة الفنان الراحل، شيء جميل ومحترم ولكن لماذا لم يتم الاعتذار أيضا لأرملته، خصوصا أنها الشاكية، لماذا هذا التجاهل المتعمد وكأنها لم يفعلوا بزوجها أي شيء، وعليه لم يتم التنازل، حتى أن الفنان الكبير أشرف زكي تواصل مع أرملة المرحوم سعيد صالح، وطلبت أن يعتذر الفنان فكري صادق باعتذار رسمي، ومنتظرين التطورات والبلاغ محال الآن لنيابة شمال الجيزة للتحقيق ومازال في التحقيقات".

وعن ما تردد عن إعلان أرملة الفنان الراحل التنازل عن البلاغ، أجاب المحامي: "كنا اتفقنا بالفعل بعد تواصل معالي النقيب أشرف زكي معها، على التنازل اكراما لاتصاله لكن بعد أن شاهدنا الاعتذار في التليفزيون لهند وتقديم بوكيه ورد لها، وهي لم تشتكي أساسا، ورغم أن هذا شيء جيد جدا ومحترم ونقدره".

وأكمل: "لكن لماذا تجاهل أرملته في هذا الاعتذار وهي الأقرب لزوجها من ابنته فالزوجة أقرب للزوج من الابن والابنة وعليه فضلنا التراجع والاستمرار من لم يقدرنا ويعتذر عما بدر منها علنا لن نقدره نتنازل له بدون سبب او مبرر للاعتذار الآن"

بلاغ للنائب العام

أشرف ناجي الجندي، محامي أرملة الفنان الراحل، قدم بصفته وكيلا عن شيماء فرغلي، أرملة الفنان الراحل، حمل رقم 218921 لسنة 2022 ضد الفنان فكري صادق للإساءة لسمعة الفنان سعيد صالح.

المحامي، ذكر في البلاغ، أنه في نهاية شهر سبتمبر 2022 فوجئت الشاكية بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكري صادق مذاعة علي العديد من القنوات الفضائية في عدة برامج تليفزيونية وفي العديد من مواقع السوشيال ميديا، وعلي قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير سعيد صالح المتوفى إلى رحمة الله في 1 /8 /2014 وحيث تمثل أقوال المشكو في حقه سب وقذف وتشهير وألفاظ خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبار كاذبة عن فنان مصري محترم، حيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة، فهي أموراً لو كانت صادقة أوجبت عقابه.

وطالب ناجي باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه لما صدر منه من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق زوج الفنان سعيد صالح والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة وعليه تلتمس الشاكية التحقيق في الشكوى، واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية عما بدر منه في حق زوج الشاكية المتوفي والذي أساء إلى اسمه وسمعته وسمعة عائلته.

اعتذار

الفنان فكرى صادق، أجرى مساء أمس مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قدم فيها إعتذاراً لابنة الفنان الراحل هند سعيد صالح، قائلًا: "أعلن إعتذاري، وأسفي الشديد لما حدث مني، وأعلن تقديري الشديد للنجم الراحل سعيد صالح، واطلب من هند وكل زمايلي وكل محبي الفنان الراحل قبول إعتذاري، سامحوني على خطأي، عن كافة تصريحاتي لجرة شيطان، حدثت مني ومن كان منكم بلا خطيئة فليرميني بالحجر، وأنا زعلان جداً حتى أولادي ومراتي زعلانين مني وحقك عليا".

هند سعيد صالح، من جانبها ردت قائلة: "حضرتك قد أبويا وأنا عمري ما هخلي حد ابويا يعتذر لي، لكن حضرتك اللي حطيت نفسك في موقف زي ده".

ووجهت "هند"، سؤالًا للفنان فكري صادق، قائلة: "هل سعيد صالح أذاك في حاجه؟"، ليرد قائلًا: "مش هدخل في تفاصيل لكني أتقدم بالاعتذار، وهجيلك لحد البيت وأعتذر لك، وعيلتي حزينة أني حاولت احتفال التكريم في مهرجان القاهرة للدراما إلى حزن وعزاء وحقك عليا".

وأكمل: "أنا زعلان ودي أسوأ لحظة حصلت لي من 77 سنة اللي عشتهم في الدنيا".