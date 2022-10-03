شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ أنغام على برنامجها الجديد: مبروك لمطربة مصر الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أحلام، صديقتها النجمة أنغام على برنامجها الجديد، متمنية لها المزيد من النجاح والتألق، وكتبت أحلام، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "ألف مبروك لمطربة مصر الأولى مقدمًا وأكيد وجود نجمة كبير في مقامك ومكانتك الكبيرة سيكون للبرنامج نجاح باهر أحبك وننتظرك"، لترد عليها أنغام: "يا حبيبة قلبى الله يبارك فيكى".



أحلام و أنغام

تستعد قناة dmc، لإطلاق أضخم برنامج غنائى يحمل اسم "أنغام"، للنجمة الكبيرة "أنغام"، والذى تعرض أولى حلقاته يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء.

كانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

كما أحيت مؤخرًا أنغام حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "لوحة باهتة" التى طرحتها فى شهر مايو الماضى على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".