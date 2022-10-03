شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلتين بأبو ظبى وقطر فى شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى سلطان الطرب جورج وسوف، حفلتين فى الفترة المقبلة الأولى في دولة قطر، يوم الخميس 6 أكتوبر المقبل، و الحفلة الثانية في أبو ظبى يوم 14 أكتوبر من الشهر الجارى، حيث يقدم توليفة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.



جورج وسوف

وتألق مؤخرًا المطرب الكبير جورج وسوف بحفله الغنائى ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية، وفاجأ وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.