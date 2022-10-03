شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات جديدة ينتظرها مشاهدو House Of The Dragon قبل ساعات من طرح الحلقة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات عن طرح الحلقة السابعة من مسلسل House Of The Dragon، الذى يتابعه الملايين من حول العالم، العمل المشتق من سلسلة Game Of Thronesـ تمكن منذ أولى حلقاتة في السيطرة على عقول المشاهدين، وحفر مكان جديد لـ أبطاله امام أبطال المسلسل الرئيسي.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة السابعة من مسلسل House Of The Dragon، تحالف واضح بين الأميرة راينيرا والأمير دايمون، وذلك وفقا لـ الفيديو الترزويجى للحلقة الجديدة المنتظرة.

كما من المتوقع ازدياد حدة الخلاف بين الأميرة راينيرا والملكة أليسنت على العرش، وذلك مع توقع موت الملك فيسيريس تارجارين، وذلك مع قفزة زمنية جديدة سنكتشها خلال ساعات.

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.