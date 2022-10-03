شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: سعيدة جدًا باختيار فيلم 19ب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ناهد السباعى، عن سعادتها لمشاركة الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت ناهد السباعى، صورة تجمعها بالنجم سيد رجب، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "الحمد لله سعيدة جدًا باختيار فيلم 19ب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إخراج أحمد عبد الله السيد".



ناهد السباعى

يشارك الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

الفيلم يعرض لأول مرة عالميًا وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد.

يدور الفيلم في إطار تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يحيا وحيدا وشبه معزولا في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

من جانبه قال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة، ونثق بأنه سيحقق مردودا جيدا بعد عرضه للجمهور مؤكدا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.