شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Smile يتصدر شباك التذاكر بـ22 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما هو الحال فى كل عام، يكون شهر أكتوبر هو شهر تألق أفلام الرعب، لذلك حقق فيلم Smile، 22 مليون دولار فى الولايات المتحدة، فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ليتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية، وحسب ما نشر موقع gizmodo حصل الفيلم على تقييمات قوية.

تدور أحداث الفيلم حول طبيبة تدعى (روز كوتر) التي تبدأ في مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها بعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.



فيلم Smile

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزى بيكون، كايل جالنر، جيسى تى آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.

حقق فيلم smile فور عرضه الافتتاحى، الجمعة، فى دور السينما الأمريكية، 8.2 ملايين دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية، وكتبت الناقدة لوفيا جياركى فى هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.