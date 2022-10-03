شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتألق بموعد إفطار مع زوجها بن أفليك فى بيفرلى هيلز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة زوجها النجم العالمى بن أفليك، فى موعد الإفطار فى بيفرلى هيلز، وبدت نجمة Marry Me، البالغة من العمر 53 عامًا، جاهزة ليوم مشرق فى بدلة سوداء مع سترة بحزام وأكمام طويلة وبنطلون واسع الساق.

وارتدت النجمة الفائزة بجائزة جرامى، إكسسوارات مميزة تمثلت فى أقراط دائرية ذهبية وحقيبة يد سوداء صغيرة، مع ربطة شعر فى منتهى البساطة والاناقة، وأكملت "جى لو" المظهر بزوج من الكعب العالى، فى حين بدا "بن أفليك" ذو الـ50 عامًا، لطيفًا فى بنطلون أبيض وسترة من اللون البنى الفاتح.



بن وجينيفر في سيارتهما الفخمة

وارتدى النجم الفائز بالأوسكار، أحذية من جلد الغزال البنى ونظارات أفياتور بينما كان يحمل حقيبة ظهر سوداء كبيرة، وبدا أنه يحتسى مشروب قهوة، ووصل الزوجان فى سيارة رولز رويس المكشوفة الحمراء، وبحسب ما ورد قام الزوجان بإجراء تجديدات فى قصر بيل إير فى جينيفر، والذى سيصبح منزل العائلة.

وكانت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز، لفتت الأنظار إليها بحفاظها على لياقتها البدنية بصورة مميزة رغم وصولها لعامها الـ53، وذلك بعدما تميزت خلال البرومو الدعائى لفيلمها الأخير The Mother الذى سيتم طرحه على أحد المنصات العالمية، وهى تمارس مجموعة من التمارين الرياضية المكثفة بشكل كبير.

ما جعل التقارير العالمية ترصد تلك التمرينات وتركز عليها، عبر مجموعة من الصور التى أظهرتها مميزة للغاية سواء بتمارين الضغط أو غيرها من التمرينات.



بن أفليك أمام سيارته



جينيفر لوبيز

على جانب آخر عاد الممثل والمخرج بن أفليك زوج لوبيز لمزاولة مهامه كأب مؤخرًا أثناء نزهته بصحبة ابنه صموئيل الذى بدا سعيدًا للغاية وهو يصطحبه من المدرسة فى برينتوود، وذلك بعد فترة من الانشغال ما بين الزواج وشهر العسل مع محبوبته وزوجته جينيفر لوبيز، إلا أنه مؤخرًا لم ينس كونه أبا لأبنائه من الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر.

من ناحية أخرى سبق وتألقت جينيفر لوبيز فى آخر ظهور لها مع بن أفليك، بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.