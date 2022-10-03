أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة غادة عبدالرازق، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "غادة" على الصور قائلة: "قريبا"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إيه القمر ده الله أكبر"، و"قمراية"، "الجمال كله"، "قمر ما شاء الله"، "غادة الجميلة" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت، حمدي الميرغني، خالد محمود، ومن إخراج محمد أسامة.