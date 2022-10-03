إليسا تحتفل باليوم الوطني العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على الاحتفال باليوم الوطني العراقي والذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل عام والعراق وأهله بألف خير، وإن شالله الأيام والسنين الجاية تحمل الاستقرار والأمن والبحبوحة اللي بيستحقها هالشعب الجبار والمحب، العراق العظيم".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي على مسرح أولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 12 نوفمبر المقبل، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تقف فيها إليسا على خشبة مسرح أولمبيا الشهير.

وكانت المرة الأولى عام 2017، بينما كانت المرة الثانية عام 2019، أما المرة الثالثة فكانت في 6 نوفمبر 2021، وحققت الحفلات نجاحا كبيرا.