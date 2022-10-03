اتهمت الأوسكار بالعنصرية.. وفاة الفنانة ساشين ليتل فيزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، الممثلة الأمريكية ساشين ليتل فيزر، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وكانت "ساشين" قد أعلنت إصابتها بمرض السرطان في 2018، كما كشفت آنذاك أنها في المرحلة الرابعة من المرض، لترحل عن عالمنا أمس في منزلها بمنطقة مارين كونتي بكاليفورنيا.

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي أنها ستعقد أمسية لاستضافة الناشطة والممثلة الأمريكية ساشين ليتل فيزر، وهي من السكان الأصليين لأمريكا، لتقديم اعتذار رسمي عن المضايقات التي تعرضت لها عام 1973، عندما صعدت بملابسها الوطنية لإعلان اعتذار مارلون براندو عن عدم قبول الجائزة احتجاجا سوء معاملة الأمريكيين الأصليين في صناعة الترفيه.

يذكر أن النجم الأمريكي مارلون براندو فوض "ساشين" لإلقاء كلمته عام 1973، عندما فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلمه الشهير "الأب الروحي" ورفضت ساشين استلام التمثال الشهير بسبب الصور النمطية السلبية والعنصرية وسوء معاملة الأمريكيين الأصليين في صناعة الترفيه.