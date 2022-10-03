أول تعليق من ناهد السباعي على اختيار فيلم "19 ب" في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ناهد السباعي، على اختيار فيلمها الجديد "19 ب" ضمن المسابقة الدولية ضمن فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت "ناهد" البوستر الدعائي للعمل، الذي يجمعها بالفنان الكبير سيد رجب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت ناهد: "الحمد لله، سعيدة جدا باختيار فيلم 19 ب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

ويشارك الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

الفيلم يعرض لأول مرة عالميا وهو كتابة وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد.