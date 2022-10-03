لن تصدق.. من هي زوجة النجم عبد الرحمن أبو زهرة؟.. ممثلة شهيرة دخلت التمثيل من أوسع الأبواب وأجبرها على الإعتزال!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 01:02 مساءً - تصدر اسم الكاتبة والمؤلفة السينمائية، سلوى الرافعي، محركات البحث المختلفة، إذ يبحث الجميع عن سيرتها الذاتية وأهم الأعمال التي شاركت فيها، فضلا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي كان يتحدث عن علاقته بها كثيرا، حتى اللحظات الأخيرة لها على قيد الحياة، قبل أن تنتقل للرفيق الأعلى في عام 2019.

سلوى الرافعي، هي كاتبة ومؤلفة سينمائية، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، اشتهرت بتقديم السهرات التلفزيونية، التي تتعلق بالاتحاد النسائي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وأم ابنتيه (سحر ومنى).

كما كتبت الفنانة الراحلة قصة مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا» إضافة لكتابة السيناريو والحوار لسبعة أعمال فنية أخرى منها «طيور النورس»، «رصاصة في العقل».

عبدالرحمن أبو زهرة وزوجته الممثلة المعتزلة سلوى الرافعي

سلوى الرافعي وأبو زهرة

قصة حب استثنائية من نوع خاص، جمعت بين الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وزوجته سلوى الرافعي، التي كان تحدث عن تفاصيلها، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ بدأت حينما رأها في أحد الأعمال السينمائية، وما أن وقعت عيناه عليها حتى خفق لها قلبه: «شفت آنسة خفق لها قلبي، أنا من النوع اللي لما أشوف واحدة حلوة وتعجبني مايبنش على وشى، ولحد دلوقتي بفضل ماسك نفسى، ونزلنا بعد ما خلصنا من الإذاعة لحد وسط البلد، تزوجنا بعد 20 يوما فقط، وماكنش في زي دلوقتي خطوبة بالـ3 سنين، الشقة كانت موجودة وخطبتها بخاتم فقط».

عبدالرحمن أبو زهرة يصطحب زوحته سلوى الرافعي في أحد العروض الخاصة لأحد أفلامه

أجبرها على إعتزال التمثيل

وقال أبو زهره أنه كان يحبها بشدة ويغار عليها، وهذا هو السبب في اعتزالها التمثيل وتركيز مجهودها في التأليف فقط.

وحكى أبو زهرة أنه يوما ما ذهب إلى المسرح وشاهد ممثل آخر يشارك زوجته في التمثيل وأمسك بكتفها خلال المشهد. وقال إنه في هذا التوقيت ثار كثيرا وطلب منها أن تهتم بالكتابة وتبدع فيها، وهو ما حدث بالفعل.

قليلة الظهور في المناسبات الفنّية

زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة كان معروف عنها أنها كانت قليلة الظهور في المناسبات الفنية، وهي أم زوجة الفنان مفيد عاشور، ولا يذكر المتابعون لها ظهورها في المناسبات الفنية سوى الظهور الأخير لها في إحدى تكريمات زوجها عبدالرحمن أبو زهرة في العام الماضي 2018.

عبد الرحمن أبو زهرة وزوجته الراحلة في إحدى المناسبات الفنية

ومنذ ثلاث سنوات كانت الراحلة سلوى الرافعي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الظهور اللافت للانتباه للفنان عبدالرحمن ابوزهرة، بصحبة ابنته سحر، حيث خمن الحضور أنها زوجته.

لكن أبو زهرة خرج في تصريحات رسمية وأعلن أن سحر هي بنته وليس زوجته، وقال في تعليقه على الصورة: «سعيد فعلا بالتعليقات الموجودة علي هذا الخبر مع تصحيح بسيط أن من كانت بجواري ليست زوجتي ولكنها ابنتي سحر أبوزهرة كما سعدت أيضا بتكريمي في هذا اليوم».

وداع في هدوء

وكانت رحلت عن عالمنا الكاتبة والمؤلفة سلوى الرافعي، في 3 ديسمبر عام 2019، وشُيع جثمانها من مسجد النور، بالعباسية، وتوجهت الأسرة بعدها إلى مقابر العائلة، بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال مراسم الدفن، فيما أقيم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

حالة عبدالرحمن أبو زهرة في عزاء زوجته سلوى الرافعي

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كان في حالة لا يُرثى لها أثناء تلقيه واجب العزاء، في فقيدته وحبيبته وزوجته سلوى الرافعي، إذ كان الحزن يكسو معالم وجهه، لا يقو على محاولة التظاهر بالقوة أمام المتواجدين، إذ كان آنذاك يجلس على كرسيه، في حالة من الصدمة، لا يشعر بمن يتواجد حوله، فضلا عن ظهوره منكس الرأس، بجانب سؤاله المتكرر عن الحضور، كأنه لا يتذكر من أمامه.

وكانت خرجت سحر ومنى، ابنتا الكاتبة الراحلة والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خلال تلقيهما عزاء والدتهما سلوى الرافعي، للاطمئنان على والدهما، الذي سرعان ما وقعت عينه عليهما، حتى انهمر في البكاء، واحتضناه بقوة، ليدخل الثلاثي في حالة من الانهيار التام.

حفيدة سلوى الرافعي تتحدث عنها

وكانت سارة صبري، حفيدة الكاتبة سلوى الرافعي، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تحدثت عن جدتها، كاشفةً عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينهن، والأحاديث التي طالما كانت تسردها لها، إذ قالت: «تيتة أحن واحدة في الكون، سافرت مخصوص علشان تحضر ولادتي، كانت بتحكيلي عن علاقتها بجدو عبدالرحمن، حياتهم اللي عاشوها سوا على الحلوة والمرة».

سارة صبري، حفيدة الراحلة سلوى الرافعي، تحدثت أيضا عن علاقتها بجدتها التي غابت عنها، وتعيش في صدمة بعد رحيلها، إذ قالت: «ورثت كل حاجة منها حتى الشكل، هتفضل في قلبي ومعانا مهما غابت».

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