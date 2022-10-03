شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عمر بصورة ورسالة: أول فرحتي يا أطيب قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أنغام، بعيد ميلاد نجلها عمر، متمنيه له المزيد من السعادة و النجاح في حياته، ونشرت صورة لهما عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"كل سنه وأنت نور عيني وروحي يا عمر يا أول فرحتي يا أنقي وأجمل وأطيب قلب في الدنيا ربنا يحفظك يا حبيب روحي ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك ".



أنغام

تستعد قناة dmc، لإطلاق أضخم برنامج غنائى يحمل اسم "أنغام"، للنجمة الكبيرة "أنغام"، والذى تعرض أولى حلقاته يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء.

كانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

كما أحيت مؤخرًا أنغام حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "لوحة باهتة" التى طرحتها فى شهر مايو الماضى على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".