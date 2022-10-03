شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية ساشين ليتل فيذر بعد 50 سنة من اتهامها للأوسكار بالعنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الممثلة الشهيرة ساشين ليتل فيذر عن عالمنا مؤخراً، وفقاً لعدة مواقع أجنبية أعلنت الخبر مؤخراً، وذلك بعد مرور نصف قرن على خطبتها الشهيرة بحفل الأوسكار حينما فوضها الممثل الراحل مارلون براندو لالقاء كلمة بالنيابة عنه رافضاً استلامه الجائزة.

وما ان صعدت sacheen littlefeather وقتها حتي فاجأت الجميع بارتداء ملابس الأمريكين الأصليين، والذى يطلق عليهم الغالبية الهنود الحمر، لتؤكد وقتها أن براندو فوضها للحديث بلسانه مؤكداً اعتذاره عن استلام الجائزة بسبب العنصرية التي يواجهها الأمريكيين الأصليين في السينما العالمية.



وفاة الممثلة الامريكية

وتعتبر الممثلة الراحلة بمثابة ناشطة دوماً ما جاهدت لتغيير الصورة النمطية عن الامريكيين الاصليين خاصة مع الصورة التى يظهروا بها فى السينما العالمية، والتى كانت تحرص هوليود على اظهارهم بها، بشكل يخدم الهدف فى ابادتهم وفقاً لأراء الكثيرين من المحللين الذين هاجموا تلك الصورة الذى اعتبرها كثيرون مقصودة.