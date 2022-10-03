شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات السينما والدراما يتجهن للمسرح أبرزهن دنيا سمير غانم ودرة وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض عدد من النجمات تجربة المسرح بعضهن هي التجربة الأولى لهن والبعض الآخر تكون التجربة هي الثانية ولك بعد فترة كبيرة من الغياب على خشبة المسرح منذ المرة الأولى، وتشهد هذه الفترة ظهور نجمات من الصف الأول في تجربة المسرح مثل دنيا سمير غانم ودرة وروبى.

دنيا سمير غانم

تخوض النجمة دنيا سمير غانم تجربة المسرح للمرة الأولى في حياتها رغم أن والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز كانوا من نجوم المسرح المصرى، وذلك من خلال مسرحية "أنستونا" والتي سيتم عرضها 20 أكتوبر الجارى، ويشاركها في البطولة كل من، بيومى فؤاد،س امى مغاورى, كريم عفيفى وغيرهم.

درة

تواصل النجمة درة تحضيرات وبروفات أول أعمالها المسرحية في مصر بعنوان "حتى لا يطير الدكان" والتي تتقاسم بطولتها مع النجم أكرم حسني وهي مسرحية كوميدية من تأليف وإنتاج أمير طعيمة. وإخراج أوتاكا، ويشاركهم البطولة كل من، بيومي فؤاد، محمد أنور، وسيتم عرض9ها في شهر نوفمبر المقبل.

روبى

تخوض النجمة روبى تجربة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية بعنوان "سيدتى الجميلة" ويشاركها في البطولة النجم حسن الرداد وهى من معالجة أيمن بهجت قمر، الذى أعلن أنه سيحافظ على القوام الرئيس لرؤية المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام.

تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة المسرح من خلال مسرحية بعنوان "قمر الغجر" وهى مسرحية استعراضية من كتابة وإخراج عمرو دوارة، ومأخوذة عن مسرحية قمر بنت الغجر، للكاتب محمود مكي.