شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية طرزان الشهيرة تعود للحياة من جديد بعد غياب دام 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة هوليوود رييورتي عن خبر حصول شركة سوني على حقوق فيلم طرزان لإصدار نسخة جديدة و هذا بعد مرور 6 أعوام منذ صدور أخر عمل لقصة طرزان والتي كانت عام 2016 بعنوان The Legend of Tarzan، وستكون هذه النسخة المتطورة تجديد كاملا لشخصية طرزان المعروفة بين الجماهير.

وحسب ما ذكر على موقع Just Jared فقد أبرمت شركة صفقة مع مؤلف الكتاب الأصلي إيدجار ريز، ولكن حتى الآن لا يزال العمل على الفيلم تحت التخطيط و لم تذكر أية معلومات إضافية، وتدور أحداث فيلم طرزان حول ابن أحد النبلاء الإنجليز الذي نشأ على يد القردة في غابة أفريقية بعد أن فقد والديه و لم يكن على تواصل بالثقافة الخاصة بالبشر حتى أصبح يتعامل مثل القردة.

وبدأ العمل على سلسلة أفلام طرزان كأفلام انيميشن وأفلام حقيقة منذ عام 1918 واستمرت حتى عام 2016 لتبدأ سوني بعد إعلانها بشراء حقوق الشخصية بدب الروح مرة أخرى لشخصية طرزان المشهورة،و لعب العديد من الممثلين دور طرزان مثل الممثل، جوني فايسمولر،رون ايلي،و ألكسندر سكارسجارد الذي أدى دور طرزان في أخر فيلم تم اصداره عام 2016،وحصل أخر فيلم لسلسلة أفلام طرزان و التي تحمل عنوان The Legend of Tarzan على إيرادات وصلت لــ 356.7 مليون دولار.